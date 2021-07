Auxerre Auxerre 89000, Auxerre Ateliers Famille Vacances d’été Auxerre Auxerre Catégories d’évènement: 89000

Auxerre

Ateliers Famille Vacances d’été Auxerre, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Auxerre. Ateliers Famille Vacances d’été 2021-07-19 10:00:00 – 2021-08-27 Muséum 5, boulevard Vauban

Auxerre 89000 EUR Venez découvrir et apprendre en binôme adulte/enfant !

Autour d’un thème scientifique ou environnemental, les enfants accompagnés d’un adulte (parent, grand-parent…) sont invités à une activité de découverte en compagnie d’un médiateur. Cet été, les ateliers ont lieu en extérieur, dans le parc du Muséum.

Méli-mélo de félins, Hôtel à insectes, Cube-puzzle, Tous les pieds en éventail ou Insecte imaginaire : lequel choisirez-vous ? museum@auxerre.com +33 3 86 72 96 40 http://www.auxerre.com/ Venez découvrir et apprendre en binôme adulte/enfant !

Autour d’un thème scientifique ou environnemental, les enfants accompagnés d’un adulte (parent, grand-parent…) sont invités à une activité de découverte en compagnie d’un médiateur. Cet été, les ateliers ont lieu en extérieur, dans le parc du Muséum.

Méli-mélo de félins, Hôtel à insectes, Cube-puzzle, Tous les pieds en éventail ou Insecte imaginaire : lequel choisirez-vous ? dernière mise à jour : 2021-06-03 par

Détails Catégories d’évènement: 89000, Auxerre Étiquettes évènement : Autres Lieu Auxerre Adresse Muséum 5, boulevard Vauban Ville Auxerre