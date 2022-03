Ateliers-famille I Picasso et les avant-gardes arabes Institut du monde arabe-Tourcoing, 3 avril 2022, Tourcoing.

du dimanche 3 avril au dimanche 26 juin à Institut du monde arabe-Tourcoing

### **Portrait en un trait** **Dimanche 3 avril – 14h30 Dimanche 15 mai – 14h30** L’arabesque‭, ‬la ligne sont des traits caractéristiques des arts de l’Islam‭. ‬Lors de la visite de l’exposition‭, ‬les enfants découvrent un bestiaire dessiné en trait continu par Picasso et les artistes modernes arabes‭ : ‬le coq‭, ‬le‭ ‬taureau‭, ‬le chat et des créatures merveilleuses comme le Minotaure‭. ‬ **L’atelier :‭** ‬Les enfants expérimentent le dessin animalier sans jamais relever le crayon‭. ‬En essayant de ne garder que ce qu’ils considèrent comme essentiel chez l’animal‭. ____________ ### **Cadavre exquis** **Mercredi 13 avril – 14h30 Dimanche 29 mai – 14h30** La visite de l’exposition sera l’occasion d’explorer différentes expressions graphiques et oniriques telles que celles imaginées par Picasso et les artistes modernes arabes‭‭. ‬ **L’atelier :‭** ‬Les enfants mettent en pratique le célèbre jeu surréaliste du cadavre exquis‭ ; ‬ils composent collectivement un dessin à l’aveugle sans que les autres participants ne puissent s’inspirer de ce qui a été réalisé avant‭. ‬Le réservoir d’apparitions est immense‮ ‬‭: ‬animaux imaginaires et curieux‭, ‬personnages uniques et amusants‭, ‬etc‭. ____________ ### **Portrait mobile** **Dimanche 17 avril – 14h30 Dimanche 12 juin – 14h30** Le cubisme a offert de nombreuses possibilités expressives à la représentation des visages et des corps par la déformation‭, ‬le morcellement‭, ‬la multiplication des points de vue et des proportions‭.‭.. **L’atelier :‭** ‬Les enfants travaillent par petits groupes et dessinent à la craie grasse l’un une bouche‭, ‬l’autre un‭ ‬œil‭, ‬un nez‭… ‬Puis ils découpent et recomposent un visage en fabriquant un portrait mouvant sous forme de mobile‭.‬ ____________ ### **Visite énigmes** **Mercredi 20 avril – 14h30 Dimanche 26 juin – 14h30** La visite de l’exposition est rythmée par des pauses ludiques‭, ‬jeux d’observation‭, ‬devinettes‭, ‬jeux de mémorisation où les élèves découvrent des‭ ‬œuvres de Picasso‭, ‬des avant-gardes arabes et apprennent à lire des images en se divertissant‭.‭

Par enfant : 6 € Gratuit pour 1 accompagnateur / Accompagnateur suivant : 8 € (+0,99€ frais de réservation en ligne)

Visite de l’exposition “Picasso et les avant-gardes arabes” suivie d’un atelier plastique

Institut du monde arabe-Tourcoing 9, rue Gabriel Péri 59200 Tourcoing Tourcoing Nord



2022-04-03T14:30:00 2022-04-03T16:00:00;2022-04-13T14:30:00 2022-04-13T16:00:00;2022-04-17T14:30:00 2022-04-17T16:00:00;2022-04-20T14:30:00 2022-04-20T16:00:00;2022-05-15T14:30:00 2022-05-15T16:00:00;2022-05-29T14:30:00 2022-05-29T16:00:00;2022-06-12T14:30:00 2022-06-12T16:00:00;2022-06-26T14:30:00 2022-06-26T16:00:00