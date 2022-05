[Ateliers famille] Herbiers merveilleux, 1 juin 2022, .

[Ateliers famille] Herbiers merveilleux

2022-06-01 10:30:00 – 2022-06-15 12:00:00

De 7 ans à pas d’âge, pour petits et grands artistes.

Découpage, collage, dessin…venez créer votre herbier poétique et merveilleux en compagnie de l’artiste Akira Inumaru.

Ramenez vos emballages usagés (propres) et papiers divers pour leur donner une seconde vie !

+33 2 32 90 01 52

dernière mise à jour : 2022-05-16 par