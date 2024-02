Ateliers famille, création et découverte en couleur à l’Arrosoir L’arrosoir Figeac, samedi 24 février 2024.

Les couleurs sont au festin des ateliers proposés par l’Arrosoir dans le cadre du festival Graines de Moutards !

Ateliers Labo des arts ! création végétale, Rockandcolle tes couleurs !, Les toupies chromatiques, À la découverte des arcs-en-ciel, Bulles multicolores à la craie grasse, couronnes de Fleurs, Métier à Galon ! choisissez et rentrez dans la couleur !

Atelier Le labo des arts ,Mercredis 14 et 21 février 2024 de 10h30 à 11h30

Expérience glacée et Cotons à la Kandinsky ! De manière pratique et ludique, partez à

la découverte de la théorie des couleurs ! Grâce à l’expérience glacée, les Moutards pourront se familiariser avec les notions de couleurs primaires et secondaires. Ils pourront ensuite mettre en pratique en créant des cotons à la Kandinsky et ainsi explorer le concept d’harmonie chromatique.

Pour qui de 3 à 6 ans gratuit, Sans réservation

Présenté par L’Arrosoir, espace social et culturel. Animé par Charlotte

Atelier création végétale, Jeudi 15 février 2024, de 14h à 16h

La nature nous offre une multitude de couleurs, de textures … Les feuilles, les écorces d’arbres, les fleurs séchées… Aux Moutards d’assembler un surprenant choix d’éléments naturels en un tableau qu’ils pourront rapporter chez eux !

Pour qui de 7 à 99 ans (payant), Sans réservation

Présenté par L’Arrosoir, espace social et culturel. Animé par Frédo

Atelier Rockandcolle tes couleurs ! Vendredi 16 février de 14h à 16h

Des vêtements à habiller ou upcycler ? Des objets à décorer ? Une paire de chaussures

qui voudraient remettre des paillettes dans leur vie ? Un jeu de morpions à créer ? Cet

atelier est fait pour vous !Découper et coller tissus, boutons ou papiers colorés avec pour seule limite l’imagination avec des couleurs pleins les yeux, un atelier pour créer des pièces uniques !

Pour qui de 6 à 12 ans (payant)

Info pratique Apporter un support au choix si possible, Sur réservation

Présenté par L’Arrosoir, espace social et culturel. Animé par Camille

Atelier Les toupies chromatiques, Vendredi 16 et jeudi 22 février, de 10h30 à 11h30

Une toupie magique qui change de couleur ? Grâce aux toupies chromatiques, les Moutards vont pouvoir découvrir l’univers hypnotisant des mélanges de couleurs !

Une expérience créative et amusante qui permet d’aborder de manière visuelle et

interactive les principes de bases de la théorie des couleurs. En bonus, les Moutards

pourront repartir avec un nouveau jouet personnalisé !

Pour qui de 3 à 6 ans gratuit, Sans réservation

Présenté par L’Arrosoir, espace social et culturel. Animé par Charlotte

Expérience la découverte des arcs-en-ciel, Samedi 17 et vendredi 23 février, de 10h30 à 11h30

Viens découvrir les secrets de l’arc-en-ciel de la lumière blanche à l’apparition du

spectre des couleurs ! Un voyage passionnant allant de l’émerveillement poétique vers la découverte scientifique puis l’expression artistique. Chaque Moutard est invité à rêver, comprendre, expérimenter, imaginer et créer il pourra explorer la magie de la lumière et laisser s’épanouir sa créativité à travers les sept teintes de l’arc-en-ciel.

Pour qui de 3 à 6 ans, gratuit, Sans réservation

Présenté par L’Arrosoir, espace social et culturel. Animé par Charlotte

Atelier Bulles multicolores à la craie grasse, Jeudi 22 février de 14h à 16h

Créer un tableau multicolore en reprenant les propriétés des bulles de savon ? D’où vient la lumière ? Quelles couleurs peut-on observer ? Avec une technique simple d’application, les Moutards pourront s’interroger sur la provenance de la lumière et des couleurs… et reproduire leurs observations !

Pour qui de 7 à 99 ans, payant, Sans réservation

Présenté par L’Arrosoir, espace social et culturel. Animé par Isabelle

Atelier couronnes de Fleurs, Vendredi 23 février de 14h à 15h30

Frida Kahlo a montré son amour pour les couleurs vives en portant des fleurs dans ses

cheveux tous les jours ! Alors, faites comme Frida ! Apprenez à faire une belle couronne de fleurs avec une super fleuriste éco-responsable, en utilisant de belles fleurs séchées cultivées ici à Figeac dans un jardin en permaculture.

Pour qui à partir de 6 ans (payant), Sur réservation

Présenté par l’Arrosoir, espace social et culturel. Animé par Kilda Meadows

Atelier Métier à Galon, Samedi 24 février de 11h à 12h30 et de 14h à 15h30

Découvrez le tissage nomade à partir d’un outil connu depuis le Moyen-âge le peigne à galon. Laissez s’exprimer votre créativité !

Pour qui à partir de 10 ans, gratuit, Sur réservation

Présenté par l’Écomusée de Cuzal5 EUR.

