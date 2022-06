Ateliers famille au Portique : Valise secrète

Ateliers famille au Portique : Valise secrète, 13 juillet 2022, . Ateliers famille au Portique : Valise secrète



2022-07-13 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-13 16:00:00 16:00:00 Les Ateliers Famille s’adressent à tous les publics, initiés ou non à l’art contemporain, dès 3 ans. Une visite adaptée de l’exposition Atelier Van Lieshout accompagnée par un.e médiateur.rice, sera proposée aux participant.e.s. Elle sera suivie d’un atelier artistique où une création sera réalisée, en lien avec le travail de l’artiste. Inspiré du conte « Gulliver chez les tout petits hommes », une valise d’explorateur sera créée pour imaginer un paysage unique (diorama) par famille. Prévoir une tenue salissante

Tarif : 15€ par famille de 3 personnes (prévoir 5€ pour un participant additionnel), matériel et goûter inclus. Le mercredi 13 juillet de 14h à 16h. Les Ateliers Famille s’adressent à tous les publics, initiés ou non à l’art contemporain, dès 3 ans. Une visite adaptée de l’exposition Atelier Van Lieshout accompagnée par un.e médiateur.rice, sera proposée aux participant.e.s. Elle sera suivie… Les Ateliers Famille s’adressent à tous les publics, initiés ou non à l’art contemporain, dès 3 ans. Une visite adaptée de l’exposition Atelier Van Lieshout accompagnée par un.e médiateur.rice, sera proposée aux participant.e.s. Elle sera suivie d’un atelier artistique où une création sera réalisée, en lien avec le travail de l’artiste. Inspiré du conte « Gulliver chez les tout petits hommes », une valise d’explorateur sera créée pour imaginer un paysage unique (diorama) par famille. Prévoir une tenue salissante

Tarif : 15€ par famille de 3 personnes (prévoir 5€ pour un participant additionnel), matériel et goûter inclus. Le mercredi 13 juillet de 14h à 16h. dernière mise à jour : 2022-06-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville