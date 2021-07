Le Havre Le Havre Le Havre, Seine-Maritime Ateliers famille au Portique Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Ateliers famille au Portique Le Havre, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Le Havre. Ateliers famille au Portique 2021-07-07 – 2021-07-07 Le Portique 30 Rue Gabriel Péri

Le Havre Seine-Maritime Les Ateliers Famille s’adressent à tous les publics, initiés ou non à l’art contemporain. Une visite adaptée de l’exposition Théo Mercier, Nécrocéan, accompagnée par un médiateur, sera proposée aux participants. Elle sera suivie d’un atelier artistique où chacun devra imaginer une créature océanique, réalisée à l’aide de fils de fer et de pâte auto-durcissante. L’ensemble des œuvres représentera un cabinet de curiosités de créatures océaniques. Dès 3 ans, prévoir une tenue salissante

Tarif : 15€ par famille de 3 personnes (prévoir 5€ pour un participant additionnel), matériel et goûter inclus. Les ateliers se dérouleront jusqu'à 10 personnes au maximum afin de maintenir la distanciation physique entre chaque visiteur.

+33 9 80 85 67 82 http://www.leportique.org/

