Ateliers Famille à La Maison Pasteur Arbois, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Arbois.

Ateliers Famille à La Maison Pasteur 2021-07-12 – 2021-08-19 Maison Pasteur 83 rue de Courcelles

Arbois Jura

EUR 6.5 Envie d’une matinée ou d’un après-midi à la fois scientifique et ludique ?

A partir du 12 juillet, rendez-vous chez Louis Pasteur pour les Ateliers famille!

Les Mardis et Jeudis, de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 16h30, notre équipe d’animation propose une thématique par jour à découvrir en famille.

Au programme de cet été : la nouvelle version de l’atelier « Police scientifique », « Magie de la luminescence », « Les insectes et compagnie », « Épidémie en questions », « Ciel et terre », les Fusées et le Planétarium.

Ateliers accessibles à partir de 6 ans, sur réservation, présence d’un adulte obligatoire.

Afin de respecter les mesures sanitaires, le nombre de personnes par atelier est limité! Pensez à réserver. Port du masque obligatoire.

+33 3 84 66 11 72 https://www.terredelouispasteur.fr/2021/06/11/ateliers-famille-ete-2021/

Envie d’une matinée ou d’un après-midi à la fois scientifique et ludique ?

A partir du 12 juillet, rendez-vous chez Louis Pasteur pour les Ateliers famille!

Les Mardis et Jeudis, de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 16h30, notre équipe d’animation propose une thématique par jour à découvrir en famille.

Au programme de cet été : la nouvelle version de l’atelier « Police scientifique », « Magie de la luminescence », « Les insectes et compagnie », « Épidémie en questions », « Ciel et terre », les Fusées et le Planétarium.

Ateliers accessibles à partir de 6 ans, sur réservation, présence d’un adulte obligatoire.

Afin de respecter les mesures sanitaires, le nombre de personnes par atelier est limité! Pensez à réserver. Port du masque obligatoire.

dernière mise à jour : 2021-07-07 par