Ateliers famille à la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche, 27 octobre 2021, Couëtron-au-Perche.

Ateliers famille à la Commanderie d’Arville 2021-10-27 14:30:00 14:30:00 – 2021-11-03 16:30:00 16:30:00

Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher

L’arrivée des vacances scolaires marque le retour des ateliers familles à la Commanderie d’Arville. Conçus autour de la découverte du Moyen-âge, ces activités peuvent être réalisées en famille ou en autonomie et sont accompagnées d’un intervenant professionnel. Mercredi 27 octobre : atelier dragons. Durant cet atelier créatif, les enfants se confectionnent un dragon et découvrent les nombreuses illustrations existant autour de ces animaux de légende, en Europe et en Extrême-Orient. Mercredi 3 novembre : atelier «pomme de senteur»

Enfants et adultes sont invités à se confectionner une «pomme de senteur» aux couleurs parfumées d’Orient : l’occasion d’aborder l’histoire des parfums et leur rôle à la fin du Moyen-âge.

Des ateliers familles sont organisés durant les vacances scolaires à la Commanderie d’Arville.

+33 2 54 80 75 41

L’arrivée des vacances scolaires marque le retour des ateliers familles à la Commanderie d’Arville. Conçus autour de la découverte du Moyen-âge, ces activités peuvent être réalisées en famille ou en autonomie et sont accompagnées d’un intervenant professionnel. Mercredi 27 octobre : atelier dragons. Durant cet atelier créatif, les enfants se confectionnent un dragon et découvrent les nombreuses illustrations existant autour de ces animaux de légende, en Europe et en Extrême-Orient. Mercredi 3 novembre : atelier «pomme de senteur»

Enfants et adultes sont invités à se confectionner une «pomme de senteur» aux couleurs parfumées d’Orient : l’occasion d’aborder l’histoire des parfums et leur rôle à la fin du Moyen-âge.

Pixabay

dernière mise à jour : 2021-10-01 par