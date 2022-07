Ateliers familiaux créatifs et ludiques Navarrenx Navarrenx Catégories d’évènement: Navarrenx

Pyrénées-Atlantiques

Ateliers familiaux créatifs et ludiques Navarrenx, 2 août 2022, Navarrenx. Ateliers familiaux créatifs et ludiques

Arsenal Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

2022-08-02 – 2022-08-02 Navarrenx

Pyrénées-Atlantiques Atelier jeux animé par l’association Tip Tap. Atelier jeux animé par l’association Tip Tap. +33 5 59 38 32 85 Atelier jeux animé par l’association Tip Tap. OTBDG

Navarrenx

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Navarrenx, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Navarrenx Adresse Arsenal Navarrenx Pyrénées-Atlantiques Ville Navarrenx lieuville Navarrenx Departement Pyrénées-Atlantiques

Navarrenx Navarrenx Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/navarrenx/

Ateliers familiaux créatifs et ludiques Navarrenx 2022-08-02 was last modified: by Ateliers familiaux créatifs et ludiques Navarrenx Navarrenx 2 août 2022 Arsenal Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Navarrenx Pyrénées-Atlantiques