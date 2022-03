Ateliers “faire soi même” Bidache Bidache Catégories d’évènement: Bidache

2022-03-27 – 2022-03-27

Bidache
Pyrénées-Atlantiques
15 EUR
Confection d'un pesto de plante après une récolte en pleine nature, sur lieu de récolte puis à Bidache. Inscription obligatoire.
+33 6 64 99 12 85

