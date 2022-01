Ateliers « faire soi même » Bidache Bidache Catégories d’évènement: Bidache

Ateliers « faire soi même » Bidache, 26 mars 2022, Bidache. Ateliers « faire soi même » Bidache

2022-03-26 – 2022-03-26

Bidache Pyrénées-Atlantiques 12 12 EUR Confection d’un macérât de fleurs en vue de préparer un baume. Inscription obligatoire. Confection d’un macérât de fleurs en vue de préparer un baume. Inscription obligatoire. Confection d’un macérât de fleurs en vue de préparer un baume. Inscription obligatoire. Pixabay

