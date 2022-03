Ateliers face aux changements climatiques Les jardins suspendus Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Ateliers face aux changements climatiques Les jardins suspendus, 4 juin 2022, Le Havre. Ateliers face aux changements climatiques

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Les jardins suspendus

L’équipe des Jardins suspendus se mobilise pour répondre de façon originale à l’objectif de cette manifestation nationale. Cette année, deux ateliers de découverte sur l’adaptation du jardin face aux changements climatiques seront encadrés par les jardiniers botanistes du site.

Sur inscription

Ateliers autour de l’adaptation du jardin face aux changements climatiques Les jardins suspendus Rue du Fort / Rue Copieux, 76600 Le Havre Le Havre Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T16:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Havre, Seine-Maritime Autres Lieu Les jardins suspendus Adresse Rue du Fort / Rue Copieux, 76600 Le Havre Ville Le Havre lieuville Les jardins suspendus Le Havre Departement Seine-Maritime

Les jardins suspendus Le Havre Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-havre/

Ateliers face aux changements climatiques Les jardins suspendus 2022-06-04 was last modified: by Ateliers face aux changements climatiques Les jardins suspendus Les jardins suspendus 4 juin 2022 le havre Les jardins suspendus Le Havre

Le Havre Seine-Maritime