ATELIERS « FABRIQUE TOI-MÊME ! » Saumur, dimanche 25 février 2024.

ATELIERS « FABRIQUE TOI-MÊME ! » Saumur Maine-et-Loire

Venez jouer au petit chimiste en apprenant à créer vos produits d’hygiène maison avec des produits bios et naturels ! Parfums et crèmes personnalisés,

sur mesure. Initiez-vous également à l’usage des huiles essentielles et végétales !

Au programme des 24 et 25 février tuto-apéro une recette mystère et un moment de partage ! 20 20 EUR.

Début : 2024-02-25 19:00:00

fin : 2024-02-25 20:00:00

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire ateliersdanais@gmail.com

