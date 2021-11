Germolles-sur-Grosne Germolles-sur-Grosne Germolles-sur-Grosne, Saône-et-Loire Ateliers fabrication de savons aux plantes, ou dentifrice Germolles-sur-Grosne Germolles-sur-Grosne Catégories d’évènement: Germolles-sur-Grosne

Saône-et-Loire

Ateliers fabrication de savons aux plantes, ou dentifrice Germolles-sur-Grosne, 27 novembre 2021, Germolles-sur-Grosne. Ateliers fabrication de savons aux plantes, ou dentifrice Les ateliers l’heure de faire ensemble 1263 Route de Cluny Germolles-sur-Grosne

2021-11-27 – 2021-11-27 Les ateliers l’heure de faire ensemble 1263 Route de Cluny

Germolles-sur-Grosne Saône-et-Loire Germolles-sur-Grosne EUR 25 Atelier fabrication de savons aux plantes. Nous réaliserons des savons au calendula et d’autres à la menthe poivrée.

Des petits savons personnalisés que vous aurez plaisir à utiliser ou à offrir. Atelier dentifrice. Pourquoi faire son dentifrice, avec quels ingrédients. Deux recettes faciles et efficaces, qu’on peut refaire soi-même à la maison. lheuredefaireensemble@outlook.fr Atelier fabrication de savons aux plantes. Nous réaliserons des savons au calendula et d’autres à la menthe poivrée.

Des petits savons personnalisés que vous aurez plaisir à utiliser ou à offrir. Atelier dentifrice. Pourquoi faire son dentifrice, avec quels ingrédients. Deux recettes faciles et efficaces, qu’on peut refaire soi-même à la maison. Les ateliers l’heure de faire ensemble 1263 Route de Cluny Germolles-sur-Grosne

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Germolles-sur-Grosne, Saône-et-Loire Autres Lieu Germolles-sur-Grosne Adresse Les ateliers l'heure de faire ensemble 1263 Route de Cluny Ville Germolles-sur-Grosne lieuville Les ateliers l'heure de faire ensemble 1263 Route de Cluny Germolles-sur-Grosne