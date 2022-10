Ateliers explorateurs : Jeu de piste spécial Noël (6-11 ans) Noyon, 21 décembre 2022, Noyon.

Ateliers explorateurs : Jeu de piste spécial Noël (6-11 ans)

Noyon

Oise

2.5 2.5 C’est Noël aux musées ! Certaines œuvres ont revêtu leurs plus beaux habits de fête. Retrouve-les dans les différentes salles et résous les énigmes grâce au livret-jeu et aux explications de la guide.

Jeu de piste également disponible en autonomie à l’accueil des musées, à l’office de tourisme et au Chevalet, durant les vacances de Noël.

Des lots sont à gagner!

+33 3 44 09 76 12

