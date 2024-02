Ateliers Expérimentation et Instrumentation (AEI) du CNRS Terre & Univers Campus de Beaulieu Rennes, vendredi 28 juin 2024.

https://aei-2024.sciencesconf.org/

Du 2024-06-25 09:00 au 2024-06-28 18:00.

Organisation : CNRS INSU et OSUR

Les Ateliers Expérimentation et Instrumentation (AEI) réunissent les ingénieurs, techniciens et chercheurs spécialistes du développement instrumental pour échanger sur les aspects mesure, méthodologie, conception et réalisation, mise en œuvre et également innovation. En raison de leur nouvelle vocation à couvrir l’ensemble des activités instrumentales à l’INSU, les AEI sont désormais étendus aux quatre domaines scientifiques de l’INSU: Astronomie-Astrophysique, Océan-Atmosphère, Surfaces et Interfaces Continentales, Terre Solide.

La présentation d’un poster (de préférence en français) ou d’une démonstration sur table est obligatoire pour s’inscrire aux AEI afin de catalyser les échanges entre IT/C/EC. Le/la présentateur/présentatrice du poster ou de la démonstration s’engage à être disponible pendant 1h lors de la session auquel le poster ou la démonstration appartient pour présenter son travail (passé, en cours, un projet en développement, ou un verrou technologique). Optionnel : La présentation du poster/démonstration peut être complétée par une présentation oral flash en séance plénière (de préférence en français, avec support pptx et d’une durée de 3 minutes).

Thèmes

– Projets financés par la DIIRO

– Valorisation

– Industriels

– Session blanche/transverse

– IA et Instrumentation

– Miniaturisation et instrumentation

– Instrumentation dans des environnements spécifiques

– Etalonnage, validation et dérive

– Développement instrumental et moyens disponibles au sein des OI/IR/IR*/PEPR/Equipex+

Campus de Beaulieu 263 avenue Général Leclerc, RENNES Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine