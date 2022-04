Ateliers : Être parent à l’ère du numérique Nérac Nérac Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Nérac

Ateliers : Être parent à l’ère du numérique Nérac, 19 avril 2022, Nérac. Ateliers : Être parent à l’ère du numérique Nérac

2022-04-19 – 2022-04-19

Nérac Lot-et-Garonne Ateliers gratuits accompagnés d’un goûter partagé animés par Fabien HOUPERT, formateur numérique. Sur inscription.

Mardi 19 avril à BRUCH

Jeudi 21 avril à BARBASTE

Mercredi 20 avril à MONCRABEAU

Mardi 26 avril à NÉRAC

Mercredi 27 avril à MÉZIN

Jeudi 28 avril à LAVARDAC Ateliers gratuits accompagnés d’un goûter partagé animés par Fabien HOUPERT, formateur numérique. Sur inscription.

Mardi 19 avril à BRUCH

Jeudi 21 avril à BARBASTE

Mercredi 20 avril à MONCRABEAU

Mardi 26 avril à NÉRAC

Mercredi 27 avril à MÉZIN

Jeudi 28 avril à LAVARDAC +33 5 53 97 43 84 Ateliers gratuits accompagnés d’un goûter partagé animés par Fabien HOUPERT, formateur numérique. Sur inscription.

Mardi 19 avril à BRUCH

Jeudi 21 avril à BARBASTE

Mercredi 20 avril à MONCRABEAU

Mardi 26 avril à NÉRAC

Mercredi 27 avril à MÉZIN

Jeudi 28 avril à LAVARDAC Albret Communauté

Nérac

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Nérac Autres Lieu Nérac Adresse Ville Nérac lieuville Nérac Departement Lot-et-Garonne

Nérac Nérac Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nerac/

Ateliers : Être parent à l’ère du numérique Nérac 2022-04-19 was last modified: by Ateliers : Être parent à l’ère du numérique Nérac Nérac 19 avril 2022 Lot-et-Garonne Nérac

Nérac Lot-et-Garonne