Ateliers Etre aidant, être aidé ——————————- Vous aidez un proche au quotidien, vous souhaitez des conseils, des informations pour vous guider et vous soutenir en tant qu’aidant, les ateliers « Etre aidant, être aidé » peuvent vous intéresser. ### **Dates** 5 séances : 16 novembre, 23 novembre, 30 novembre, 7 décembre, 14 décembre Ces ateliers animés par une psychologue se déroulent les mardis après-midi de 14h à 16h à la salle d’activité du Guichet (14 allée du Béarn). ### **Thématiques abordées** mieux comprendre le vieillissement pathologique, la gestion des troubles du comportement, se faire aider et passer le relais, veiller à son sommeil, valoriser l’estime de soi… **» Se présenter / se connaître Mardi 16 novembre de 14h à 16h** Faire connaissance Etre aidant : les pertes, les difficultés, les satisfactions Mieux comprendre le vieillissement pathologique **» Organiser son quotidien : des moments pour soi ? Mardi 23 novembre de 14h à 16h** La gestion des troubles du comportement Le rythme au quotidien et la santé **» Se faire aider / anticiper l’avenir Mardi 30 novembre de 14h à 16h** Anticiper l’avenir et passer le relais Veiller à son sommeil **» Valoriser l’estime de soi Mardi 7 décembre de 14h à 16h** Travail sur l’estime de soi Les relations personnelles **» Se mettre en route / bilan & perspectives Mardi 14 décembre de 14h à 16h** Bilan & perspectives Retour sur soi et vers les autres > Renseignements et inscriptions (dans la limite des places disponibles) > **GUICHET ATOUT SENIORS > 05 61 15 22 26** Horaires ——– 14h à 16h **Détails sur le lieu**: Salle d’activité du Guichet Atout Seniors 14 allée du Béarn

Salle d’activité du Guichet Atout Seniors 14 allée du Béarn Colomiers Haute-Garonne



