Diou Allier Diou 2 2 EUR Vous seront proposés des ateliers EtiQuêtes les mercredis suivants, à partir de 18h : la fabrication de produits maison, non polluants, ou la fabrication de petits objets du quotidien. assograndir@gmail.com +33 6 37 03 35 71 http://www.associationgrandir.net/ Rue Honnête Association GRANDIR Diou

