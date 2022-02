Ateliers et visites commentées aux Chemins de Relais Les Chemins de Relais, 3 juin 2022, Villeneuve-sur-Lot.

Ateliers et visites commentées aux Chemins de Relais

du vendredi 3 juin au samedi 4 juin à Les Chemins de Relais

Vendredi 3 juin * à 9h, 10h30, 14h et 15h30 : accueil des scolaires sur rendez-vous pour visite commentée et ateliers. Samedi 4 juin * à 9h, 10h30, 14h et 15h30 : début des visites commentées et ateliers (sans rendez-vous). * 9h à 16h30 : visite libre du jardin. Ateliers à chaque visite commentée : * Atelier **V****_arier les espaces et les variétés pour favoriser la biodiversité_** _:_ Visite du jardin aux multiples facettes ! Bassin, puits, potager, serre, jardin aromatique, abris d’insectes et chauve-souris… * Atelier **E****_conomiser les ressources naturelles: l’eau, l’or du jardin et du jardinier !_** _:_ découverte du puits et du système d’arrosage ; installation de goutte à goutte et mise en place d’Oya ; observation du coin cactus. * Atelier **Limiter l’effet de serre grâce au jardinage écologique et à la permaculture** : apprendre à composter pour fertiliser les sols ; plante ta graine bio pour l’amener chez toi, fabrication de recettes naturelles pour trouver des alternatives aux intrants chimiques.

Entrée libre – inscription pour les scolaires le vendredi

Ateliers et découverte des différents lieux qu’offre ce jardin

Les Chemins de Relais 14 avenue de Fumel, Villeneuve-sur-Lot, Lot et Garonne, Nouvelle-Aquitaine Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne



