Ateliers et visite à la Maison de l’eau du SIARH! Maison de l’eau du SIARH, 18 septembre 2021, Carrières-sous-Poissy.

Les Journées européennes du patrimoine : l’occasion d’accéder à des lieux habituellement non ouverts au public ou ouverts uniquement sous certaines conditions. C’est le cas de la Maison de l’eau du SIARH, un espace pédagogique situé à Carrières-sous-Poissy et qui accueille pour le moment exclusivement des groupes et sur réservation. Le samedi 18 juillet prochain, de 10h00 à 12h30 puis de 14h00 à 18h00, venez découvrir le jardin agrémenté de panneaux sur l’agriculture durable, les abeilles solitaires ou encore la gestion écologique des espaces verts. Un questionnaire/jeu sera mis à votre disposition à partir de 8 ans ! Dans le jardin, vous pourrez aussi observer notre mare et nos bacs potager ainsi que participer à l’atelier « Favoriser la présence des hérissons et des reptiles ». A l’intérieur, le thème de l’eau sera abordé sous différents angles : l’eau à la maison, l’eau de pluie et les inondations, la renaturation des cours d’eau, la biodiversité aquatique… Parking sur place. Potr du masque obligatoire au-dessus de 12 ans et pass sanitaire obligatoire au dessus de 18 ans.

Entrée libre.

Venez échanger avec nos médiateurs scientifiques et participer à des ateliers sur l’eau dans la nature, l’eau domestique et la biodiversité du jardin!

Maison de l'eau du SIARH 2 boulevard Pelletier 78955 Carrières-sous-Poissy



