du lundi 1 mars au mercredi 31 mars à Le Café des Enfants A L’Abord’Âge

Programme sur visible [**ici**](http://alabordage-le-cafe-des-enfants.fr/?page_id=2)

Ateliers sur inscription, gratuit

Venez vivre nos ateliers et temps de lecture proposés par nos adhérents. Le Café des Enfants A L’Abord’Âge 94 rue de la Ville en Pierre à Nantes Nantes Malakoff – Saint-Donatien

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-01T00:00:00 2021-03-01T23:59:00;2021-03-02T00:00:00 2021-03-02T23:59:00;2021-03-03T00:00:00 2021-03-03T23:59:00;2021-03-04T00:00:00 2021-03-04T23:59:00;2021-03-05T00:00:00 2021-03-05T23:59:00;2021-03-06T00:00:00 2021-03-06T23:59:00;2021-03-07T00:00:00 2021-03-07T23:59:00;2021-03-08T00:30:00 2021-03-08T23:59:00;2021-03-09T00:30:00 2021-03-09T23:59:00;2021-03-10T00:30:00 2021-03-10T23:59:00;2021-03-11T00:30:00 2021-03-11T23:59:00;2021-03-12T00:30:00 2021-03-12T23:59:00;2021-03-13T00:30:00 2021-03-13T23:59:00;2021-03-14T00:30:00 2021-03-14T23:59:00;2021-03-15T00:00:00 2021-03-15T23:59:00;2021-03-16T00:00:00 2021-03-16T23:59:00;2021-03-17T00:00:00 2021-03-17T23:59:00;2021-03-18T00:00:00 2021-03-18T23:59:00;2021-03-19T00:00:00 2021-03-19T23:59:00;2021-03-20T00:00:00 2021-03-20T23:59:00;2021-03-21T00:00:00 2021-03-21T23:59:00;2021-03-22T00:00:00 2021-03-22T23:59:00;2021-03-23T00:00:00 2021-03-23T23:59:00;2021-03-24T00:00:00 2021-03-24T23:59:00;2021-03-25T00:00:00 2021-03-25T23:59:00;2021-03-26T00:00:00 2021-03-26T23:59:00;2021-03-27T00:00:00 2021-03-27T23:59:00;2021-03-28T00:00:00 2021-03-28T23:59:00;2021-03-29T00:00:00 2021-03-29T23:59:00;2021-03-30T00:00:00 2021-03-30T23:59:00;2021-03-31T00:00:00 2021-03-31T23:59:00

