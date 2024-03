Ateliers et spectacle participatif « En attendant la vague » Rue Jeanne d’Arc Lesneven, mardi 23 avril 2024.

« En attendant la Vague », c’est un projet artistique qui nous embarque en 2084 à bord d’une station radio flottante qui diffuse sur ses ondes des témoignages et souvenirs de 2023, avant La Vague.

« En attendant La Vague », c’est aussi un projet collaboratif ; pour la 3ème année consécutive, les artistes d’Espèces d’Espaces et de la compagnie Sumak viennent à la rencontre des habitants pour créer ensemble un spectacle unique.

L’aventure continue, du 23 au 27 avril 2024 ! Les participants vont créer la scénographie du spectacle, fabriquer les sons et les images, explorer leur imaginaire… et pourquoi pas prendre part à la représentation !

Différents ateliers (gratuits et en accès libre !) sont proposés toute la semaine

• Atelier Scéno’ = bricolage & création

• Atelier Mémoires vives = collectages sonore et vidéo

• Atelier Rumeurs du large = écriture & arts plastiques

• Atelier Entrez dans la vague = théâtre & création in situ

Rendez-vous à l’Atelier, à Lesneven.

Ces ateliers aboutiront à un spectacle le 1er juin dans le cadre de La Grand’ Fabrique.

Artistes dans l’âme, petit ou grand curieux ou touche à tout de naissance, n’hésitez plus à monter à bord de cette aventure artistique !

Gratuit et ouvert à toutes et tous de 8 à 108 ans ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23 10:00:00

fin : 2024-04-27 20:00:00

Rue Jeanne d’Arc L’Atelier

Lesneven 29260 Finistère Bretagne anne@cotedeslegendes.bzh

