Exposition et ateliers : « art nOmad, la petite reine de l’art festif, vous invite sur son terrain ! » Ateliers et réserves d’art nOmad Arnac-la-Poste, 17 septembre 2023, Arnac-la-Poste.

« art nOmad, c’est du sport ! »

Entre sa fievreuse course à l’escargotmobile, sa cultissime descente en limousine, ses frénétiques cours de dessin en pédalo, son curieux duel de bottes de sept lieues, sans oublier bien sûr sa triple triennale marathon, en presque 25 ans d’entraînement et de défis relevés, la petite association arnacoise en aura accompli des exploits et des performances artistiques ! Et ce n’est que le début d’une joyeuse course qui vise carrèment l’autre bout de la planète !

Venez donc slalomer à votre rythme au sein d’une exposition interactive pleine de surprises retraçant cette histoire bien vivante, jalonnée de tant de belles rencontres. Celle-ci sera présentée au sein des ateliers et réserves d’art nOmad ainsi qu’à bord et autour de son camion.

Et comme il n’y a rien de meilleur que de passer le relais, vous pourrez également participer tout au long de la journée à des ateliers tout public (du dessin chronométré, assemblage équlibriste…) et repartir avec votre création, ou encore prendre la pose (accessoirisée) devant le camion et repartir avec votre cliché-souvenir !

Pour vous accueillir, l’écurie dans les starting-blocks :

– Clorinde Coranotto, plasticienne, directrice art nOmad.

– Louanne Leporati-Cardona, étudiante de l’ENSAD Limoges, en stage art nOmad.

– Aurélie Verlhac, plasticienne, assistante art nOmad.

Et pour les plus endurants, la veille, samedi 16 septembre, un premier round se déroulera de 11h à 18h devant et dans la salle polyvalente de la mairie d’Arnac-la-Poste (à 5 km des réserves d’art nOmad).

Ateliers et réserves d’art nOmad La Salesse, 87160 Arnac-la-Poste Arnac-la-Poste 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 32 82 36 26 http://artnomadaufildesjours.blogspot.com/ https://www.facebook.com/art-nOmad-84557012202/;https://www.youtube.com/channel/UCLjLn-1IUlHzBfdXEZT6tew;https://triennaleartnomad.wordpress.com/ « art nOmad » est une structure mobile d’art performatif née en 1999 à Arnac-la-Poste, disposant depuis 2005 d’un outil d’expression et de formation sur mesure, pionnier, en France, des équipements d’art contemporain itinérants : le véhicule art nOmad. C’est un projet artistique et expérimental conduit par la plasticienne Clorinde Coranotto (assistée d’Aurélie Verlhac, sa complice), dans le but d’amener tout individu à appréhender l’art sous toutes ses formes, par le biais de la pratique et sur le mode de la performance collective. Accès en voiture. Parkings. Lieu situé à 20 km de la gare de La Souterraine et à 9 km de la sortie 22 de l’autoroute A20.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Clorinde Coranotto / art nOmad : Course à l’escargotmobile au Salon international de l’agriculture, Paris, 2011.