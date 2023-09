Ateliers et ouvertures à la ferme pédagogique René Binet (18e) Jardin René-Binet Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Ateliers et ouvertures à la ferme pédagogique René Binet (18e) Jardin René-Binet Paris, 7 octobre 2023, Paris. Le mercredi 25 octobre 2023

de 14h00 à 17h30

Du samedi 07 octobre 2023 au samedi 28 octobre 2023 :

samedi

de 13h30 à 18h00

.Tout public. gratuit

La ferme urbaine pédagogique : outil de choix pour sensibiliser petits et grands à l’agriculture urbaine. Venez à la rencontre des médiateurs de la Ferme de Paris pour découvrir les besoins des animaux de la ferme afin de veiller à leur bien-être animal. Vous pourrez participer à nos ateliers autour de cette thématique en semaine durant l’été, voici les dates de notre programmation : Ouvertures du samedi Tous les samedis du mois d’octobre de 13h30 à 18h (en libre et en continu). Atelier sur le « zéro déchet » Mercredi 25 octobre de 14h à 17h30 (en libre et en continu). Jardin René-Binet 54 rue René Binet 75018 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/jardin-rene-binet-2685 https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/

Ferme de Paris Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Jardin René-Binet Adresse 54 rue René Binet Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Jardin René-Binet Paris latitude longitude 48.8994039962531,2.33806198571719

Jardin René-Binet Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/