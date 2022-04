ATELIERS ET MARCHÉ DE CRÉATEURS Préfailles Préfailles Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Préfailles

ATELIERS ET MARCHÉ DE CRÉATEURS Préfailles, 30 avril 2022, Préfailles. ATELIERS ET MARCHÉ DE CRÉATEURS Pointe Saint-Gildas Centre nautique Préfailles

2022-04-30 – 2022-04-30 Pointe Saint-Gildas Centre nautique

Préfailles Loire-Atlantique En attendant la réouverture de la Boutique Atelier au 11 Grande Rue dans le centre bourg de Préfailles, les créateurs du collectif vous présenteront leur nouvelles créations : – Démonstration samedi et dimanche à 11h : Floetika vous dévoilera en direct le fruit de ses cuissons végétales, Émerveillement garanti !

– Stand Asso La vague Eco Créative : présentation des activités et projets de l’asso, adhésion ou ré-adhésion pour soutenir le projet.

– Ateliers vacances de Pâques du 12 avril au 4 mai : dessin, couture, peinture sur textile, marmite norvégienne et fabrication de porte clefs en capsules à café recyclés. Des ateliers en semaine et un marché de créateurs le week-end, proposé par l’association La Vague Éco-Créative. vague.eco.creative@gmail.com En attendant la réouverture de la Boutique Atelier au 11 Grande Rue dans le centre bourg de Préfailles, les créateurs du collectif vous présenteront leur nouvelles créations : – Démonstration samedi et dimanche à 11h : Floetika vous dévoilera en direct le fruit de ses cuissons végétales, Émerveillement garanti !

– Stand Asso La vague Eco Créative : présentation des activités et projets de l’asso, adhésion ou ré-adhésion pour soutenir le projet.

– Ateliers vacances de Pâques du 12 avril au 4 mai : dessin, couture, peinture sur textile, marmite norvégienne et fabrication de porte clefs en capsules à café recyclés. Pointe Saint-Gildas Centre nautique Préfailles

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Préfailles Autres Lieu Préfailles Adresse Pointe Saint-Gildas Centre nautique Ville Préfailles lieuville Pointe Saint-Gildas Centre nautique Préfailles Departement Loire-Atlantique

Préfailles Préfailles Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/prefailles/

ATELIERS ET MARCHÉ DE CRÉATEURS Préfailles 2022-04-30 was last modified: by ATELIERS ET MARCHÉ DE CRÉATEURS Préfailles Préfailles 30 avril 2022 Loire-Atlantique Préfailles

Préfailles Loire-Atlantique