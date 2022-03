Ateliers et lectures | Le Père Castor Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris Catégories d’évènement: île de France

Ateliers et lectures | Le Père Castor Bibliothèque L’Heure joyeuse, 8 juin 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 08 juin 2022

de 14h00 à 16h00

gratuit

Entres lectures et ateliers créatif, l’univers du Père Castor s’animent pour le plaisirs des enfants ! Anne-Catherine Faucher de l’Association des amis du Père Castor et petite fille du fondateur du Père Castor, Paul Faucher, animera cet après-midi exceptionnel avec des lectures et 2 ateliers créatifs : – Ronds et carrés – Ribambelles Inscription recommandée, à partir de 5 ans En savoir plus sur les autres animations à L’Heure Joyeuse Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin Paris 75005

