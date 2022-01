Ateliers et jeux poétiques avec La Plume des Colombes Mairie de Vermenton Vermenton Catégories d’évènement: Vermenton

Yonne

Ateliers et jeux poétiques avec La Plume des Colombes Mairie de Vermenton, 22 janvier 2022, Vermenton. Ateliers et jeux poétiques avec La Plume des Colombes

Mairie de Vermenton, le samedi 22 janvier à 17:00

La jeune association La Plume des Colombes vous propose des ateliers et jeux d’écriture (cadavres exquis poétique, création de haïkus…) en ligne pour cette édition de la Nuit de la Lecture ! Les activités seront adaptées selon les préférences des participants. Nous pourrons bien sûr aussi discuter, parler de notre association, de nos projets et échanger sur ce que l’écriture et la lecture nous apportent. Toute personne de plus de 13 ans peut participer (13 ans étant la limite d’âge minimum demandé par l’application Discord), sinon être accompagnée d’un adulte. Voici le lien pour nous rejoindre le samedi 22 janvier, entre 17h et 22h : [[https://discord.com/invite/6CSWcHA](https://discord.com/invite/6CSWcHA)](https://discord.com/invite/6CSWcHA)

Un ordinateur, tablette ou smartphone, une connexion internet, un micro/casque ou écouteurs et Discord :)

La Plume des Colombes vous propose des ateliers et jeux d’écriture, notamment autour de la poésie, pour tout public de plus de 13 ans (sinon être accompagné d’un adulte). Mairie de Vermenton 6 rue de l’Hôtel de Ville 89270 Vermenton Vermenton Vermenton Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T17:00:00 2022-01-22T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Vermenton, Yonne Autres Lieu Mairie de Vermenton Adresse 6 rue de l'Hôtel de Ville 89270 Vermenton Ville Vermenton lieuville Mairie de Vermenton Vermenton Departement Yonne

Mairie de Vermenton Vermenton Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vermenton/