Ateliers et Jeux de Printemps Gréasque, 20 avril 2022, Gréasque.

Ateliers et Jeux de Printemps Musée de la Mine / Puits Hély d’Oissel Montée de l’Ancien traînage Gréasque

2022-04-20 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-21 16:00:00 16:00:00 Musée de la Mine / Puits Hély d’Oissel Montée de l’Ancien traînage

Gréasque Bouches-du-Rhône Gréasque

4 4 Le Musée de la Mine de Gréasque vous propose de profiter du printemps et du soleil avec deux animations de plein air lors des prochaines vacances scolaires d’avril. Jeux de piste, jeu de mots, jeu de mimes, plantations… de quoi bien s’amuser pour les enfants de 6 à 11 ans.



Mercredi 20 avril, « Sur la piste des mineurs ».

Il s’agit d’un jeu de piste permettant de découvrir la diversité des métiers de la mine. Mendit, trieuse, lampiste, secouriste, mécanicien… n’auront plus de secrets pour vos enfants ! Répartis en deux équipes, ils devront franchir des épreuves alliant action et réflexion, pour arriver au bout avant l’autre équipe ! Réalisée en extérieur, cette animation est soumise aux aléas des conditions météo.



Jeudi 21 avril,« Le printemps de la mine ».

Cet atelier est une grande nouveauté de l’an dernier. Cette seconde édition reprendra la même formule avec une partie plantation de saison à ramener chez soi, et une partie sur le vocabulaire minier dans le style « pictionary ». Il faudra donc deviner ou faire deviner des mots en les dessinant, ou en les mimant. De quoi apprendre et surtout rire !



Ces animations se termineront par un moment convivial autour d’un goûter offert à tous les participants. Attention, Ces animations ne reviendront plus de toute l’année, c’est donc une occasion unique à ne pas rater !



Goûter inclus. Réservation obligatoire.

Venez profiter du printemps et du soleil avec deux animations de plein air lors des prochaines vacances scolaires d’avril. Jeux de piste, jeu de mots, jeu de mimes, plantations… de quoi bien s’amuser pour les enfants de 6 à 11 ans.

contact@museeminegreasque.fr +33 4 42 69 77 00 https://museeminegreasque.fr/

Le Musée de la Mine de Gréasque vous propose de profiter du printemps et du soleil avec deux animations de plein air lors des prochaines vacances scolaires d’avril. Jeux de piste, jeu de mots, jeu de mimes, plantations… de quoi bien s’amuser pour les enfants de 6 à 11 ans.



Mercredi 20 avril, « Sur la piste des mineurs ».

Il s’agit d’un jeu de piste permettant de découvrir la diversité des métiers de la mine. Mendit, trieuse, lampiste, secouriste, mécanicien… n’auront plus de secrets pour vos enfants ! Répartis en deux équipes, ils devront franchir des épreuves alliant action et réflexion, pour arriver au bout avant l’autre équipe ! Réalisée en extérieur, cette animation est soumise aux aléas des conditions météo.



Jeudi 21 avril,« Le printemps de la mine ».

Cet atelier est une grande nouveauté de l’an dernier. Cette seconde édition reprendra la même formule avec une partie plantation de saison à ramener chez soi, et une partie sur le vocabulaire minier dans le style « pictionary ». Il faudra donc deviner ou faire deviner des mots en les dessinant, ou en les mimant. De quoi apprendre et surtout rire !



Ces animations se termineront par un moment convivial autour d’un goûter offert à tous les participants. Attention, Ces animations ne reviendront plus de toute l’année, c’est donc une occasion unique à ne pas rater !



Goûter inclus. Réservation obligatoire.

Musée de la Mine / Puits Hély d’Oissel Montée de l’Ancien traînage Gréasque

dernière mise à jour : 2022-03-21 par Syndicat d’Initiative de Gréasque Provence Tourisme / Syndicat d’Initiative de GréasqueProvence Tourisme / Syndicat d’Initiative de Gréasque