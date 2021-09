Versailles Parvis de la cathédrale Saint-Louis Versailles, Yvelines Ateliers et informations Parvis de la cathédrale Saint-Louis Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Versailles Grand Parc propose des informations sur le compostage, le lombricompostage, et l’adoption de poules Ateliers: réalisation de Beewrap, de semis, de nichoirs… Informations tri des déchets et ateliers Parvis de la cathédrale Saint-Louis Rue du Maréchal Joffre Versailles Saint-Louis yvelines

