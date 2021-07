Ivry-sur-Seine Galerie Fernand Léger Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne Ateliers et exposition de Rachel Marks : architecture & origami Galerie Fernand Léger Ivry-sur-Seine Catégories d’évènement: Ivry-sur-Seine

Val-de-Marne

Ateliers et exposition de Rachel Marks : architecture & origami Galerie Fernand Léger, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Ivry-sur-Seine. Ateliers et exposition de Rachel Marks : architecture & origami

Galerie Fernand Léger, le samedi 24 juillet à 14:30 Inscription auprès de la Galerie Fernand Léger

Atelier pour la création d’une exposition autour de l’origami avec de jeunes ivryens invités à investir le kiosque Raspail (un objet architectural à redécouvrir, un origami en lui-même)! Galerie Fernand Léger 93 avenue Georges Gosnat 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine Ivry Port Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-24T14:30:00 2021-07-24T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne Étiquettes évènement : Autres Lieu Galerie Fernand Léger Adresse 93 avenue Georges Gosnat 94200 Ivry-sur-Seine Ville Ivry-sur-Seine lieuville Galerie Fernand Léger Ivry-sur-Seine