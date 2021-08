Saint-Mihiel Jardin Haxel Meuse, Saint-Mihiel Ateliers et divertissements médiévaux Jardin Haxel Saint-Mihiel Catégories d’évènement: Meuse

Saint-Mihiel

Ateliers et divertissements médiévaux Jardin Haxel, 18 septembre 2021, Saint-Mihiel. Ateliers et divertissements médiévaux

Jardin Haxel, le samedi 18 septembre à 14:00 Gratuit. Entrée libre. Découverte des sites médiévaux de Saint-Mihiel en compagnie d’un passionné d’histoire locale à 14h.

Découvrez l’animation d’un campement médiéval et participez à une visite guidée ! Jardin Haxel Rue du docteur Albert Thiery, 55300 Saint-Mihiel Saint-Mihiel Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Saint-Mihiel Autres Lieu Jardin Haxel Adresse Rue du docteur Albert Thiery, 55300 Saint-Mihiel Ville Saint-Mihiel lieuville Jardin Haxel Saint-Mihiel