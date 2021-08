Bordeaux Pépinière d'entreprises Bordeaux Sainte-Croix Bordeaux, Gironde Ateliers et démonstrations des Artisans d’Art de la pépinière Sainte Croix Pépinière d’entreprises Bordeaux Sainte-Croix Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

### Participez aux ateliers et démonstrations proposés par nos artisans d’art sur les matières travaillées à la pépinière : bois, céramique, tissus… La Pépinière Bordeaux Sainte Croix, implantée en plein cœur historique de Bordeaux, accueille de jeunes artisans pendant leurs deux premières années de création. Ebénistes, menuisier, tapissier, céramiste, créatrice de robes de mariées, créatrice d’objets, designer textile, joaillère, lunetier… Nos créateurs proposent une vaste palette de savoir-faire mêlant artisanat, matières et amour du travail bien fait. Dans le cadre des Journées du Patrimoine 2021, la Pépinière et ses professionnels métiers d’art, ouvrent leurs portes au grand public avec un programme riche qui vous plongera dans une immersion sensorielle inédite. Participez aux ateliers proposés par nos Artisans d’Art et découvrez leurs créations, savoir-faire artisanal et outillage… Avant de repartir, profitez de notre marché d’artisans et offrez-vous une création unique.

Gratuit. Sur inscription auprès de chaque artisan.

