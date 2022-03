Ateliers et Concert – Afro Tala Querrien, 7 mai 2022, Querrien.

Ateliers et Concert – Afro Tala Querrien

2022-05-07 14:00:00 – 2022-05-07 01:00:00

Querrien Finistère Querrien

Le collectif Tomahawk a l’honneur d’accueillir le groupe Afro Tala, composé de 4 musiciens, qui propose une musique multiculturelle mêlée entre afro jazz et ragas indiens, le tout teinté d’électro, qui donne une fusion colorée et universelle entre Afrique, Orient et Occident.

Ce groupe fait également partie de l’association culturelle Afrikan Diwan, créée en 2020, située entre le Burkina Faso et la Bretagne, qui a pour objectif de préserver les instruments et les musiques traditionnels africains et bretons et de fusionner les cultures et musiques traditionnelles.

Au programme de cette journée :

• L’après-midi : ateliers de percussions & d’art déco (sur inscription et don libre), expositions, contes, jeux de société…

• Le soir : concerts (sans inscription, sur don libre)

De quoi passer un moment convivial entre amis et famille, de partage et mélange de cultures sous le soleil du printemps, parmi les oiseaux qui chantent et les fleurs qui éclosent !

Restauration et bar, sur place !

Place sur réservation pour les ateliers avec jauge limitée – Inscription par mail associationtomahawk.tribu@gmail.com ou par téléphone 06 20 05 20 40.

/! Lieu tenu secret ! Plus d’infos par mail à associationtomahawk.tribu@gmail.com ou au 06 20 05 20 40

