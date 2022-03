Ateliers et chasse aux oeufs Maison Citoyenne La Naspe Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Ateliers et chasse aux oeufs Maison Citoyenne La Naspe, 6 avril 2022, Colomiers. Ateliers et chasse aux oeufs

du mercredi 6 avril au mercredi 20 avril à Maison Citoyenne La Naspe

Atelier confection du panier le 06 avril Chasse au œufs le 20 avril Horaires ——– 14h-18h30 **Détails sur le lieu**: Maison citoyenne La Naspe Atelier confection du panier le 06 avril Chasse au œufs le 20 avril Horaires ——– 14h-18h30 **Détails sur le lieu**: Maison citoyenne La Naspe Maison Citoyenne La Naspe Maison Citoyenne La Naspe Colomiers Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T14:00:00 2022-04-06T18:30:00;2022-04-07T14:00:00 2022-04-07T18:30:00;2022-04-08T14:00:00 2022-04-08T18:30:00;2022-04-09T14:00:00 2022-04-09T18:30:00;2022-04-10T14:00:00 2022-04-10T18:30:00;2022-04-11T14:00:00 2022-04-11T18:30:00;2022-04-12T14:00:00 2022-04-12T18:30:00;2022-04-13T14:00:00 2022-04-13T18:30:00;2022-04-14T14:00:00 2022-04-14T18:30:00;2022-04-15T14:00:00 2022-04-15T18:30:00;2022-04-16T14:00:00 2022-04-16T18:30:00;2022-04-17T14:00:00 2022-04-17T18:30:00;2022-04-18T14:00:00 2022-04-18T18:30:00;2022-04-19T14:00:00 2022-04-19T18:30:00;2022-04-20T14:00:00 2022-04-20T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Maison Citoyenne La Naspe Adresse Maison Citoyenne La Naspe Ville Colomiers lieuville Maison Citoyenne La Naspe Colomiers Departement Haute-Garonne

Maison Citoyenne La Naspe Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/

Ateliers et chasse aux oeufs Maison Citoyenne La Naspe 2022-04-06 was last modified: by Ateliers et chasse aux oeufs Maison Citoyenne La Naspe Maison Citoyenne La Naspe 6 avril 2022 COLOMIERS Maison Citoyenne La Naspe Colomiers

Colomiers Haute-Garonne