Bucherer, le samedi 18 septembre

Breguet vous offrira au sein de son espace marque une immersion autour du Tourbillon. Frédérique Constant vous proposera une exposition autour de la collection HIGHLIFE reconduite d’une collection de 1999. Jaeger-LeCoultre vous permettra de suivre le travail d’un horloger au sein de son espace marque. Longines exposera une table interactive au sein de son corner qui vous permettra de découvrir la collection SPIRIT. Omega vous permettra de découvrir les technologies et matériaux utilisés par la manufacture biennoise dans la création de ses garde-temps. Panerai proposera un pop-up interactif autour du thème de la collection Luna Rossa. Rado exposera ses pièces et son savoir-faire de la céramique sous différentes formes. Ulysse Nardin vous permettra de découvrir le travail d’un artisan de sa manufacture. Vacheron Constantin démontrera son savoir-faire à travers une pièce à haute complication. Zenith proposera une découverte horlogère avec le démontage de l’embrayage d’un mouvement Venez découvrir les ateliers et animations des marques de notre boutique Bucherer 12 boulevard des Capucines 75009 Paris Paris Paris 9e Arrondissement Paris

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T19:00:00

