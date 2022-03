Ateliers et animations musicales autour du shamisen avec Maitre Harugin SAWADA. Maison-atelier Foujita Villiers-le-Bâcle Catégories d’évènement: Essonne

Villiers-le-Bâcle

Maison-atelier Foujita, le samedi 14 mai à 13:00

Tout au long de l’après-midi, Sylvain Diony ou plutôt, maitre Harugin Sawada vous convie à une démonstration de Shamisen, instrument de musique japonais traditionnel. Les volontaires pourront même s’essayer à la pratique de ce luth japonais et au tambour traditionnel japonais.

Entrée libre.

2022-05-14T13:00:00 2022-05-14T19:00:00

