Ateliers et animations de la bibliothèque Fenioux, mardi 13 février 2024.

Ateliers et animations de la bibliothèque Fenioux Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13 14:00:00

fin : 2024-02-13 16:15:00

En ce début d’année, la bibliothèque propose des ateliers et des rencontres.

Mardi 23 et 30 janvier, 6 et

13 février de 14 h à 16 h 15, Papot

tricot pour tous, tricoteurs et

tricoteuses débutants ou

confirmés.

Samedi 3 février à 10 h,

rencontre avec les jeunes

autour de leurs lectures.

Ateliers d’aquarelles et

d’initiation au trut sont en

cours de programmation.

Renseignements : 07.71.17.99.13.

Bibliothèque

Fenioux 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



