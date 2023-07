Exposition de cartes postales « Allez Nantes! » Ateliers et anciens chantiers navals (maison des hommes et des techniques) Nantes, 15 septembre 2023, Nantes.

Exposition de cartes postales « Allez Nantes! » 15 – 17 septembre Ateliers et anciens chantiers navals (maison des hommes et des techniques)

L’exposition de cartes postales « Allez Nantes », organisée par les cartophiles du Pays nantais, présente un large panorama des différentes activités sportives de 1900 à nos jours pratiquées sur Nantes. En parcourant cette exposition, vous découvrirez les différents lieux des pratiques sportives, les sportifs et clubs illustres, les grands événements sportifs de la ville de Nantes qui ont marqué les XXème et XXIème siècle . Cette exposition sera également accessible les après midi des 15 et 18 septembre.

Ateliers et anciens chantiers navals (maison des hommes et des techniques) Maison des Hommes et des Techniques, 2, bis boulevard Léon Bureau, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire Le site des Chantiers, espace de promenade inauguré en 2009, se situe à l’emplacement des anciens chantiers de construction navale qui ont fermé en 1987. Ce territoire chargé d’histoire abrite un riche patrimoine portuaire. Conservées et restaurées, ces traces du passé marquent de manière emblématique le paysage.

La MHT a pour missions de sauvegarder et valoriser le patrimoine maritime et fluvial et de faire vivre les savoir-faire et les savoir-vivre propres aux chantiers nantais.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00