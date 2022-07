Exposition « Nantes, ville industrielle: hier, aujourd’hui, demain » Ateliers et anciens chantiers navals (maison des hommes et des techniques), 17 septembre 2022, Nantes.

Exposition « Nantes, ville industrielle: hier, aujourd’hui, demain » 17 et 18 septembre Ateliers et anciens chantiers navals (maison des hommes et des techniques)

L’agglomération nantaise a un passé industriel riche et varié. Cette histoire a façonné la ville, ses habitant.e.s et son identité. Découvrez cette particularité de l’agglomération!

Ateliers et anciens chantiers navals (maison des hommes et des techniques) Maison des Hommes et des Techniques, 2, bis boulevard Léon Bureau, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Le site des Chantiers, espace de promenade inauguré en 2009, se situe à l’emplacement des anciens chantiers de construction navale qui ont fermé en 1987. Ce territoire chargé d’histoire abrite un riche patrimoine portuaire. Conservées et restaurées, ces traces du passé marquent de manière emblématique le paysage. La MHT a pour missions de sauvegarder et valoriser le patrimoine maritime et fluvial et de faire vivre les savoir-faire et les savoir-vivre propres aux chantiers nantais.

L’agglomération nantaise a un passé industriel riche et varié. Cette histoire a façonné la ville, ses habitant.e.s et son identité. De tous temps, la Loire a été source de richesses et d’échanges pour la ville. Grâce au fleuve, de nombreuses entreprises aux productions variées se sont développées et ont fait preuve d’innovation pour faire perdurer cette grande aventure industrielle jusqu’à aujourd’hui.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T14:00:00+02:00

2022-09-18T18:00:00+02:00