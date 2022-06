Ateliers estivaux pour enfants

Ateliers estivaux pour enfants, 18 août 2022, . Ateliers estivaux pour enfants



2022-08-18 14:30:00 – 2022-08-18 Atelier pour enfant au Musée Emile Chenon : « Mes premiers jeux antiques », à partir de 5 ans, durée 1h, rdv à 14h30 . A partir d’argile réalise un plateau de jeu de Marseille, des pions et des dés. Tarif 5€, sur inscription au 02.48.61.49.24 Atelier pour enfant au Musée Emile Chenon : « Mes premiers jeux antiques », à partir de 5 ans, durée 1h, rdv à 14h30 . A partir d’argile réalise un plateau de jeu de Marseille, des pions et des dés. Tarif 5€, sur inscription au 02.48.61.49.24 Atelier pour enfant au Musée Emile Chenon : « Mes premiers jeux antiques », à partir de 5 ans, durée 1h, rdv à 14h30 . A partir d’argile réalise un plateau de jeu de Marseille, des pions et des dés. Tarif 5€, sur inscription au 02.48.61.49.24 dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville