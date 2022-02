Ateliers “équilibre” Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

2022-03-16 09:45:00 – 2022-06-15 10:45:00
Villa Borea Rue Descartes

Romans-sur-Isère Drôme Ces ateliers sont proposés et organisés par la CARSAT et animés par Mme Mussig, enseignante en activités physiques adaptées.

Renforcement musculaire doux, apprentissage des bonnes attitudes..

Inscription obligatoire pour les 12 séances. seniors@ville-romans26.fr +33 4 75 71 37 26 Villa Borea Rue Descartes Romans-sur-Isère

