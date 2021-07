Ateliers Éphémères – Gravures sur Gouache dit « Monotype » Figeac, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Figeac.

Figeac Lot

8 EUR

Depuis plus d’un siècle on ne compte plus les artistes célèbres qui se sont essayés au monotype

Pourtant le principe du MONOTYPE est simple et accessible à tous : On étale de la gouache ou de l’aquarelle sur un support non poreux

Ensuite on grave on dessine on creuse dans la gouache avec toute sorte d’outils

Ensuite on pose un papier sur la gouache et on imprime une seule fois. Puis on recommence une nouvelle expérience du début.

La simplicité de ce procédé permet des richesses infinies de créations graphiques rapides et très gratifiantes. Il se dit qu’en séance de monotype, le temps passe trop vite …

MAGALI propose cet atelier aux adultes et aux enfants. Prix libre à partir de 8 euros

Magali info et inscription 06 10 92 02 90

