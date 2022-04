Ateliers enfants vacances de Pâques Évry, 19 avril 2022, Évry.

Atelier des Sens 89, 3 Rue des Ramoneds, Évry

2022-04-19 – 2022-04-21 Atelier des Sens 89 3 Rue des Ramoneds

Évry Yonne Évry

EUR 22 22 À l’occasion des vacances d’avril, l’Atelier des Sens 89, table et chambres d’hôtes, vous propose des après-midi spéciales pour vos enfants.

Au programme : jeu de piste de Pâques et atelier cuisine (selon la météo), goûter et visite de la Ferme de Flo.

Nous adapterons les activités en fonction du temps extérieur.

Vos enfants devront se creuser les méninges pour trouver où se cache le trésor…Il n’auront pas le temps de s’ennuyer et repartiront avec quelques surprises et de beaux souvenirs.

Réservation et détails au 0749281328 ou par mail à atelierdessens89@gmail.com

atelierdessens89@gmail.com https://atelierdessens89.fr/

Atelier des Sens 89 3 Rue des Ramoneds Évry

