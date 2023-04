Ateliers enfants vacances : autour de l’exposition surréalisme au féminin ? Musée de Montmartre Paris Catégories d’Évènement: île de France

.Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans. payant 10 euros par enfant Dans le cadre de notre nouvelle exposition nous organisons dans ateliers enfants sur les thématiques du collage, de la peinture surréaliste et de la construction tous les dimanches matin de 11h à 12h30 ! L’exposition « Surréalisme au féminin ? » sera présentée du 31 mars au 10 septembre 2023 au Musée de Montmartre. Mouvement provocateur et dynamique, le Surréalisme déclenche un renouvellement esthétique et éthique. Les hommes ne sont pas les seuls à avoir rendu vivant ce courant et ses transgressions : de nombreuses femmes en furent des actrices majeures. L’exposition les révèle et explore leur travail. En révélant les travaux d’une cinquantaine d’artistes, plasticiennes, photographes et poètes du monde entier, cette exposition invite à réfléchir non seulement à l’ambivalente position des femmes dans le surréalisme, mais aussi à la capacité d’un des courants majeurs du XXe siècle à y intégrer du féminin. Musée de Montmartre 12 rue cortot 75018 Paris Contact : https://museedemontmartre.tickeasy.com/fr-FR/accueil 01 49 25 89 42 jeunepublic@museedemontmartre.fr https://museedemontmartre.tickeasy.com/fr-FR/produits

©MuséedeMontmartre

