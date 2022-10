ATELIERS ENFANTS PENDANT LES VACANCES À L’ESPACE AIR PASSION Marcé Marcé Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Marcé

ATELIERS ENFANTS PENDANT LES VACANCES À L’ESPACE AIR PASSION Marcé, 25 octobre 2022, Marcé. ATELIERS ENFANTS PENDANT LES VACANCES À L’ESPACE AIR PASSION

Angers Loire Aéroport Marcé Maine-et-Loire

2022-10-25 – 2022-11-06 Marcé

Maine-et-Loire Marcé EUR 5 35 Vacances de la Toussaint – Ateliers 4 – 14 ans Au programme : Chasses au trésor, maquettes d’avion, d’hélicoptères, initiation au maquettisme, créations de décors, origamis… Le tarif pour l’animation est de 5 euros par enfant (+ parfois ajout de la valeur du trésor, ou de la maquette), une fois l’animation terminée, le billet permet également de visiter le musée le restant de l’après-midi (fermeture du musée à 18 h). Pendant les animations, les parents peuvent visiter le musée (selon tarif en vigueur) ou revenir une fois l’animation achevée. Attention, le nombre de places est limité. Le musée se réserve le droit d’annuler la veille si le nombre d’inscrit est insuffisant. Pour les enfants de 4 à 14 ans. Animations sur réservation uniquement (nombre de places limité) Pendant les vacances scolaires, Espace Air Passion propose des animations manuelles, ludiques et pédagogiques. ​ info@musee-aviation-angers.fr +33 2 41 33 04 10 http://www.musee-aviation-angers.fr/ Marcé

dernière mise à jour : 2022-10-07 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Marcé Autres Lieu Marcé Adresse Angers Loire Aéroport Marcé Maine-et-Loire Ville Marcé lieuville Marcé Departement Maine-et-Loire

Marcé Marcé Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marce/

ATELIERS ENFANTS PENDANT LES VACANCES À L’ESPACE AIR PASSION Marcé 2022-10-25 was last modified: by ATELIERS ENFANTS PENDANT LES VACANCES À L’ESPACE AIR PASSION Marcé Marcé 25 octobre 2022 Angers Loire Aéroport Marcé Maine-et-Loire maine-et-loire Marcé

Marcé Maine-et-Loire