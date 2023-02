ATELIERS ENFANTS PARCELLE 473 Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Herault Nous organisons une formule visite + atelier pour le jeune public, adaptée aux âges des enfants.

Nous vous proposons sur un créneau d’1h30, 30 minutes de visite suivie d’un atelier d’une heure. Vous pourrez choisir sur place entre les 5 ateliers décrits ci-dessous : Atelier Combas : les enfants ramèneront un objet à eux que nous customiserons ensemble (tee shirt blanc pour les plus petits et chaussures, pulls, bombes pour les plus grands, selon leurs envies). Atelier L’Atlas : à destination des enfants de 9 à 14 ans, cet atelier s’inspirera de la technique de l’artiste L’Atlas pour écrire son nom en labyrinthe. Atelier Loïc Casanova : nous proposons aux enfants de réaliser des origamis en lien avec ce qu’ils auront vu durant la visite pour créer un univers en 3D qu’ils pourront ramener à la maison. Atelier Miss.tic : reprenant la technique du pochoir, les enfants pourront créer un dessin, une œuvre sur papier avec une bombe de peinture. Sur réservation Nous organisons une formule visite + atelier pour le jeune public, adaptée aux âges des enfants.

contact@parcelle473.com +33 6 66 02 69 29 https://www.parcelle473.com/service-page/visite-et-atelier-street-art-enfant

