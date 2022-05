Ateliers enfants : Le miel, les abeilles, les ruches ! Renwez Renwez Catégorie d’évènement: Renwez

2022-06-15 – 2022-06-15

Renwez Ardennes PNR des Ardennes Route de Sécheval RD 140 Renwez L’équipe du Parc (en collaboration avec le musée de la forêt) invite les enfants à passer une après-midi en sa compagnie, au travers de 4 ateliers et d’une petite chasse aux trésors. Atelier cuisine, arts visuels, bricolage nature et découverte des abeilles seront au programme.A prévoir : contenantsDe 14h-16h30Lieu du rendez vous transmis lors de l’inscriptionGratuit, enfants de 4-12ansObligation que l’enfant soit accompagnéRéservation obligatoire (nombre de places limitées) auprès du Parc +33 (0)3 24 42 90 57 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 +33 3 24 42 90 57 https://www.parc-naturel-ardennes.fr/evenement/ateliers-enfants-le-miel-les-abeilles-les-ruches/ Renwez

