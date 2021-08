Saint-Aignan Musée de l'Electricité - Électrothèque de Guerledan Morbihan, Saint-Aignan Ateliers enfants Flash – Une découverte ludique de l’électricité Musée de l’Electricité – Électrothèque de Guerledan Saint-Aignan Catégories d’évènement: Morbihan

Saint-Aignan

Ateliers enfants Flash – Une découverte ludique de l’électricité Musée de l’Electricité – Électrothèque de Guerledan, 18 septembre 2021, Saint-Aignan. Ateliers enfants Flash – Une découverte ludique de l’électricité

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de l’Electricité – Électrothèque de Guerledan Faire de l’électricité avec des citrons ? Oui c’est possible ! Musée de l’Electricité – Électrothèque de Guerledan Rue du musée, 56480, Saint-Aignan Saint-Aignan Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Saint-Aignan Autres Lieu Musée de l'Electricité - Électrothèque de Guerledan Adresse Rue du musée, 56480, Saint-Aignan Ville Saint-Aignan lieuville Musée de l'Electricité - Électrothèque de Guerledan Saint-Aignan