Ateliers enfants exposition temporaire : surréalisme au féminin ? Musée de Montmartre, 14 mai 2023, Paris.

Du dimanche 14 mai 2023 au vendredi 30 juin 2023 :

dimanche

de 11h00 à 12h30

.Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans. payant

10 euros pour 1h30

L’exposition « Surréalisme au féminin ? » sera présentée jusqu’au 10 septembre au musée de Montmartre.

Mouvement provocateur et dynamique, le Surréalisme déclenche un renouvellement esthétique et éthique. Les hommes ne sont pas les seuls à avoir rendu vivant ce courant et ses transgressions : de nombreuses femmes en furent des actrices majeures. L’exposition les révèle et explore leur travail.

En révélant les travaux d’une cinquantaine d’artistes, plasticiennes, photographes et poètes du monde entier, cette exposition invite à réfléchir non seulement à l’ambivalente position des femmes dans le surréalisme, mais aussi à la capacité d’un des courants majeurs du XXe siècle à y intégrer du féminin.

Le musée de Montmartre accueille les enfants tous les dimanches matin à 11h pour des ateliers créatifs autour de l’exposition temporaire actuelle : collage, peinture, masque… ils laissent libre cours à leur imaginaire pour créer des œuvres surréalistes après avoir découvert une partie de l’exposition.

Nos formules de visite-atelier s’organisent de la manière suivante : 30 min de visite guidée sur la thématique de l’atelier puis 1h d’activité pratique. Ils repartent avec leur création !

Musée de Montmartre 12 rue cortot 75018 Paris

Contact : https://museedemontmartre.tickeasy.com/fr-FR/accueil 01 49 25 89 42 jeunepublic@museedemontmartre.fr https://museedemontmartre.tickeasy.com/fr-FR/produits

©MuséedeMontmartre